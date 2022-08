Apucarana registra manhã mais fria do ano, aponta Simepar

Da Redação

Ventania típica de Apucarana pode deixar a sensação térmica ainda mais fria

O município de Apucarana, no norte do Paraná, registrou a manhã mais fria do ano neste sábado (20/08). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros marcaram 3,9ºC ao amanhecer superando os 4,3ºC registrados em 18 de maio deste ano. E com a ventania típica da cidade, é possível que a sensação térmica tenha sido ainda mais gelada.

As cidades do Estado que também registraram temperaturas mais baixas do ano foram Londrina (4,3°C), Cerro Azul (1,9°C), Antonina (6,9°C) e Guaratuba (7,5°C).

"Um forte resfriamento foi observado em praticamente todos os setores do Estado com valores negativos principalmente em regiões centro-sul e no sudeste paranaense", disse o meteorologista Samuel Braun.

De acordo com o Simepar, a menor temperatura em todo o Estado foi registrada em São Mateus do Sul, 2,3ºC negativos.

fonte: Luzia Santos/Colaboração São Mateus do Sul teve as menores temperaturas -2,3ºC

PREVISÃO

No decorrer do sábado, o céu fica nublado, principalmente na região leste. No interior, o sol predomina, mas não o suficiente para subir as temperaturas no período da tarde. Clique aqui e confira a previsão do tempo para Apucarana e Arapongas.

