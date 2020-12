Apucarana registra mais duas mortes e 70 casos de Covid-19 - TNOnline

Continua após publicidade

A saúde de Apucarana registrou mais duas mortes por Covid-19 e 70 novos casos da doença nesta quinta-feira (3). Agora o município totaliza 64 óbitos por coronavírus.

As vítimas são idosas, uma de 81 anos, que tinha problemas com hipertensão. Ela foi internada no dia primeiro de dezembro e faleceu no dia dois. A outra tinha 84 anos, problemas com diabetes, foi internada no dia 25 de novembro e também morreu no dia dois deste mês.

Apucarana confirmou nesta quinta, mais 70 casos de Covid-19. São 32 homens com idades entre 11 e 74 anos e 38 mulheres, com a doença

Ainda em Apucarana existem 285 casos em investigação, 329 ativos e 2.084 curados.

Existem 2.541 casos confirmados da doença.