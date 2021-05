Apucarana registra mais 3 óbitos e 113 novos casos de Covid

Continua após publicidade

Mais três óbitos e 113 novos casos de covid-19 foram confirmados nesta quarta-feira (26) em Apucarana pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS). São agora 326 mortes provocadas pela doença e 12.307 diagnósticos positivos do novo coronavírus.

O primeiro óbito é de um homem de 58 anos, sem comorbidade. Ele foi internado em 14 de maio e morreu nesta quarta-feira (26). O segundo óbito é de um homem de 47 anos, com diabetes. Ele foi internado na segunda-feira (24) e morreu na terça (25). O terceiro óbito é de um homem de 58 anos, com cardiopatia. Ele foi internado no domingo (23) e morreu no mesmo dia. Todos estavam no Hospital da Providência, em Apucarana.

Os 113 novos resultados positivos são 49 homens com idades entre 5 e 65 anos e 64 mulheres com idades entre 10 e 91 anos. Todos estão em isolamento domiciliar.

Ainda segundo o boletim da AMS, Apucarana tem mais 288 suspeitas em investigação. O número de recuperados chega a 10.92.

São 71 pacientes de Apucarana internados no Hospital da Providência, sendo 13 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 58 em leitos de enfermaria. O município tem 1.054 casos ativos da doença.