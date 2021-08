Da Redação

Apucarana registra mais 21 casos de Covid-19

A saúde de Apucarana registrou nesta terça-feira (17) mais 21 casos de Covid-19 no município. No total são 16.795 diagnósticos positivos do novo coronavírus e 460 mortes provocadas pela doença e soma agora

Os novos casos foram confirmados em testes feitos pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen). São 10 homens (entre 7 e 84 anos) e 11 mulheres (entre 4 meses e 71 anos). Todos estão em isolamento domiciliar.

Apucarana tem mais 144 suspeitas em investigação, enquanto o número de recuperados chega a 16.161.

Já o Pronto Atendimento do Coronavírus soma 43.351 pessoas atendidas presencialmente desde o início da pandemia. O número de monitorados atualmente é de 396.

Já foram testadas 55.785 pessoas, sendo 30.861 em testes rápidos, 21.434 pelo Lacen (RT-PCR) e 3.490 por laboratórios particulares (RT-PCR).

São 14 pacientes de Apucarana internados no Hospital da Providência, sendo 4 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 10 em leitos de enfermaria. O município tem 174 casos ativos da doença.