Apucarana registra mais 2 óbitos e 25 novos casos de Covid

A saúde de Apucarana confirmou nesta quarta-feira (6) mais dois óbitos e 25 novos casos de Covid-19. O município soma agora 489 mortes provocadas pela doença e 18.017 diagnósticos positivos do novo coronavírus.

O primeiro óbito é de um homem de 78 anos, sem comorbidade. Ele foi internado em 23 de setembro e morreu nesta quarta-feira (6) no Hospital da Providência. O segundo óbito é de um homem de 89 anos, com hipertensão e hipotireoidismo. O idoso foi internado na segunda-feira (4) e morreu no mesmo dia no Hospital da Providência.

Os 25 novos casos foram confirmados em testes feitos pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen). São dez homens (entre 7 e 55 anos) e 15 mulheres (entre 12 e 68 anos). Todos estão em isolamento domiciliar.

Apucarana tem mais 107 suspeitas em investigação, enquanto o quantitativo de recuperados chega a 16.856.

Já o Pronto Atendimento do Coronavírus soma 47.146 pessoas atendidas presencialmente desde o início da pandemia. O número de monitorados atualmente é de 1.006.

Já foram testadas 60.611 pessoas, sendo 33.444 em testes rápidos, 23.530 pelo Lacen (RT-PCR) e 3.637 por laboratórios particulares (RT-PCR).

São 18 pacientes de Apucarana internados no Hospital da Providência, três na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 15 em leitos de enfermaria. O município tem 672 casos ativos da doença.