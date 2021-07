Da Redação

Apucarana registra mais 1 óbito e 34 novos casos de Covid-19

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) confirmou nesta quinta-feira (22) mais um óbito e 34 novos casos de Covid-19 em Apucarana. O município soma agora 445 mortes provocadas pela doença e 16.301 diagnósticos positivos do novo coronavírus.

continua após publicidade .

O óbito é de um homem de 82 anos, com hipertensão arterial e diabetes. Ele foi internado no último dia 15 no Hospital da Providência e morreu nesta quinta-feira (22).

Os 34 novos casos confirmados são 14 homens com idades entre 10 e 82 anos e 20 mulheres com idades entre 15 e 67 anos. Todos estão em isolamento domiciliar.

continua após publicidade .

Apucarana tem mais 162 suspeitas em investigação, enquanto o quantitativo de recuperados chega a 15.505.

Já o Pronto Atendimento do Coronavírus soma 41.583 pessoas atendidas presencialmente desde o início da pandemia. O número de monitorados atualmente é de 751.

São 18 pacientes de Apucarana internados no Hospital da Providência, sendo 12 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 6 em leitos de enfermaria. O município tem 351 casos ativos da doença.