Apucarana registra geada na madrugada desta sexta-feira

A Cidade Alta amanheceu com sol entre nuvens nesta sexta-feira (30) e registrou temperatura mínima de 1º C. A máxima deve chegar aos 16º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a sexta-feira será de tempo nublado em Apucarana e na região, mas não há previsão de chuva.

Devido as temperaturas baixas, houve ocorrência de geadas em alguns pontos da cidade. Veja:

Condições do tempo

A sexta-feira será mais um dia em que o destaque fica por conta das baixas temperaturas do amanhecer. Condição para geadas em boa parte do Paraná (mais fortes no centro-sul, Campos Gerais e RMC). Durante o dia a nebulosidade aumenta no leste paranaense, mas sem previsão de chuvas. No interior esquenta um pouco mais a tarde, mas ainda com valores amenos.