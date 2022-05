Apucarana registra frio intenso nesta terça-feira

Da Redação

A passagem de uma frente fria sobre o Paraná trouxe algumas mudanças. Apucarana, por exemplo, registra frio intenso na nesta terça-feira (17). Os termômetros marcaram mínima de 3ºC na cidade.

Durante a tarde deve haver a presença do sol, porém, isso não influencia muito na elevação da temperatura. A máxima prevista é de 13ºC, ou seja, o dia será frio.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), no período da manhã deve ficar parcialmente nublado, porém, não existe a possibilidade de ocorrência de chuva no município.

Já municípios da regiões oeste, sudoeste e centro-sul serão afetados por um sistema de baixa pressão, que contribui para a ocorrência de nebulosidade durante a madrugada e manhã de terça-feira. Deve garoar por alguns momentos, e no sul paranaense não se descarta ocorrência de chuva congelada.

Geadas também são previstas para alguns setores: parte do noroeste, do norte, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba.