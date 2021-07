Apucarana registra frio intenso, mas não supera 2013

Da Redação

Apesar da madrugada desta quinta-feira (29) ter sido de frio intenso, chegando aos -0.2ºC, com sensação térmica de -2ºC, Apucarana não superou as baixas temperaturas de 2013, de acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

Conforme o meteorologista Paulo Barbieri, há 8 anos, os termômetros registraram -0.9ºC. "Esse foi o número mais baixo visto na região de Apucarana. Por isso, o possível recorde de frio que poderia ser batido nesta quinta, não aconteceu. Até o momento não temos informações sobre geadas no Paraná", afirma.

O apucaranense Ronald Schimitt, morador do Núcleo João Paulo, saiu para trabalhar no começo da manhã desta quinta-feira (29) e se deparou com o teto do carro coberto de gelo. "Nossa, estava muito gelado hoje de manhã. Levantei 5h20 para ligar o meu carro e deu certo. Foi difícil sair de casa nesta manhã", comenta.

Paraná

Ainda conforme o Simepar, nesta quinta-feira, (29), a massa de ar mais frio e seco mantém a condição de tempo estável em todo o Paraná. Por ser uma forte massa de ar frio, as temperaturas mínimas ficam bastante baixas no amanhecer, com geadas em diversas regiões do Estado.

Apesar do predomínio de sol em grande parte do dia, as temperaturas máximas não se elevam muito. A presença de um sistema de baixa pressão no oceano provoca agitação marítima e até ressaca na costa do Sul e Sudeste do Brasil.