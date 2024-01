Apucarana registra em 2023 maior número de casamentos em seis anos

O número de casamentos no ano passado é inferior apenas a 2017, quando foram 625 uniões oficializadas no município

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apucarana registrou em 2023 o maior número de casamentos dos últimos seis anos, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil. Foram 616 uniões oficializadas na cidade no ano passado contra 535 em 2022, um aumento de 15%.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Veja os 10 nomes de bebês mais escolhidos em Apucarana

O Portal da Transparência é administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) e reúne a base de dados de nascimentos, casamentos e óbitos em cartórios de 5.570 cidades brasileiras.

continua após publicidade

O número de casamentos no ano passado é inferior apenas a 2017, quando foram 625 uniões oficializadas no município.

O aumento de registros é ainda reflexo da covid-19, quando houve uma queda nas uniões. A pandemia começou oficialmente em 11 de março de 2020 e acabou em 5 de maio de 2023, conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS). Em 2019, foram 531 casamentos e, em 2020, no auge da doença, apenas 414 em Apucarana.

O número de nascimentos também cresceu em Apucarana em 2023, segundo o Portal da Transparência. Foram 1.721 no ano passado contra 1.522, um aumento de 13% em relação a 2022. O número de nascimentos também é o maior em seis anos. Em 2017, foram 1.777 registros na cidade.

continua após publicidade

ARAPONGAS

Em Arapongas, entretanto, houve queda no registro de casamentos. Foram 632 em 2023 contra 656 no ano anterior, um recuo de 3,6%. O número de nascimentos também caiu, passando de 1.504 em 2022 para 1.349 em 2023 (-10,3).

Siga o TNOnline no Google News