Apucarana registra dois óbitos e 301 novos casos de Covid-19

Foi divulgado, nesta terça-feira (08), pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS), da cidade de Apucarana, o boletim epidemiológico. Os dados confirmam mais dois óbitos e 301 novos casos de Covid-19.

O município soma agora 520 mortes e 30.187 diagnósticos positivos do novo coronavírus.

Um dos óbitos é referente a uma mulher de 72 anos, com histórico de Diabetes Mellitus (DM), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e anemia. Esse primeiro óbito não apresenta nenhum registro de vacinação contra a Covid-19. O segundo óbito é de um homem de 78 anos, com histórico de Mal de Parkinson e também sem registro de imunização.

Os novos casos confirmados são de 153 mulheres e 148 homens. Segundo boletim da AMS, o município tem mais 43 suspeitas em investigação.



Já foram testadas 86.859 pessoas, sendo 56.945 em testes rápidos, 26.277 pelo Lacen (RT-PCR) e 3.637 por laboratórios particulares (RT-PCR).

São 11 pacientes do município internados no Hospital da Providência com o diagnóstico de Covid-19.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.