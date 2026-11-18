A zona rural de Apucarana sofreu danos significativos com as fortes chuvas registradas na noite desta terça-feira (17/11). Em um balanço inicial, a Secretaria de Serviços Públicos identificou seis pontes com comprometimento estrutural devido o transbordamento de córregos, afetando importantes ligações entre comunidades e propriedades rurais. Em São Pedro do Taquara, choveu 120 mílimetros. Em outras regiões de Apucarana a precipitação pluviométrica chegou a 42 milímetros em apenas 36 minutos, ocasionando a cheia repentina dos rios e córregos, segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Apucarana.

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O prefeito Rodolfo Mota lamentou os novos prejuízos e, logo pela manhã, determinou que seja realizado um levantamento técnico para definição das intervenções necessárias. Ele também salientou que Apucarana ainda trabalha para superar os estragos provocados pela maior tragédia climática da história do município, ocorrida em 21 de setembro.

“Nossa cidade ainda está se recuperando dos enormes prejuízos daquele vendaval, que atingiu milhares de famílias, empresas e estruturas públicas. Agora, novamente, enfrentamos os efeitos de um evento climático severo, desta vez com danos significativos na nossa zona rural devido ao grande volume de chuva. Sabemos das dificuldades que isso representa para quem mora e trabalha no campo. Mas nossas equipes já estão mobilizadas, fazendo o levantamento dos estragos e vamos, dentro de um cronograma, procurar recuperar todos os pontos de modo a restabelecer os acessos e dar todo o suporte necessário às comunidades atingidas. Apucarana não vai deixar de trabalhar para superar mais esse desafio”, disse Rodolfo Mota.

De acordo com os levantamentos preliminares, as regiões mais afetadas são as regiões de São Pedro Taquara, Pinhalzinho, São Domingos e Vila Reis/Santa Luzia. “Além dos danos às pontes, em alguns trechos a força da água arrastou terra para o leito das estradas, exigindo serviços de limpeza e manutenção. Uma das situações mais graves foi registrada em São Pedro Taquara, na divisa entre Apucarana e Marilândia do Sul. Nesse ponto, a enxurrada levou toda a estrutura de madeira que ficava sobre a base de concreto de uma ponte. O madeiramento foi arrastado pela correnteza e ainda não foi localizado. No local, restou apenas a estrutura de concreto, sem condições de travessia sobre o rio”, conta Wendel Metta, secretário municipal de Serviços Públicos.

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Ele relata que o levantamento dos danos será feito em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras. “Conforme determinação do prefeito Rodolfo Mota, o objetivo é identificar a extensão dos prejuízos e detalhar os serviços necessários para recuperação, considerando as condições de cada estrutura”, explica Metta.