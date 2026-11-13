Apucarana registra calor de 29°C e ventos moderados nesta sexta-feira (13)

A sexta-feira (13) em Apucarana será marcada pela elevação das temperaturas e baixa probabilidade de precipitação significativa. Os termômetros na cidade registram mínima de 18°C nas primeiras horas do dia e atingem a máxima de 29°C durante a tarde. Embora exista uma pequena possibilidade de instabilidade passageira, o cenário meteorológico aponta para o predomínio de períodos de sol e calor ao longo da jornada.

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Os dados técnicos complementares indicam que a umidade relativa do ar oscila entre o índice mínimo de 61% e o pico de 98%. A probabilidade de ocorrência de chuva está estimada em 30%, com volume acumulado previsto de apenas 1,1 milímetro. Quanto à circulação atmosférica, os ventos sopram na direção nordeste a uma velocidade média de 8 km/h, mas podem registrar rajadas mais intensas de até 35 km/h em momentos isolados do dia.