Apucarana registra aumento no número de acidentes de trabalho

Apucarana fechou 2022 com aumento de quase 5% nos acidentes de trabalho em comparação com 2021. Foram 451 registros contra 430 no ano anterior.

continua após publicidade

Por outro lado, o número de mortes caiu. Foram 3 óbitos provocados por acidentes de trabalho em 2022 contra 5 em 2021. Os dados são do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. O município ficou na 19ª posição no ranking estadual de acidentes de trabalho.

-LEIA MAIS: Mulher engasga com pedaço de torresmo em Arapongas

continua após publicidade

Os dados levam em conta apenas os acidentes envolvendo trabalhadores com empregos formais que solicitaram a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho). Em todo o Paraná, 44,8 mil acidentes foram registrados no ano passado, com 232 trabalhadores mortos.

A explosão de um silo de uma cooperativa em Palotina, na região Oeste do Paraná, chamou atenção para os acidentes de trabalho no Paraná. Nove trabalhadores morreram, sendo oito haitianos. O acidente ocorreu em 26 de julho.

Curitiba é a cidade do Paraná com mais ocorrências do tipo, com 9.317 registros, seguida de Cascavel, no Oeste, (2.886 acidentes) e Londrina (2.532).

ARAPONGAS

Em Arapongas, os dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho mostram que a cidade registrou 496 acidentes de trabalho em 2022. O número é 10% menor em relação a 2021, quando foram 552 casos. No entanto, o número de mortes aumentou. Foram três em 2022 contra 1 em 2021.

Siga o TNOnline no Google News