Apucarana registra 7ºC ao amanhecer desta terça-feira; veja a previsão

Da Redação

Por conta da frente fria, as temperaturas se mantém amenas em Apucarana

Nesta terça-feira (14), o ar frio segue atuando sobre o Paraná. Ao amanhecer, a maior parte do Estado registrou temperaturas abaixo de 10ºC, inclusive, existe possibilidade de geadas para os municípios do Sudoeste, Sul e região Central.

continua após publicidade .

Em Apucarana, cidade localizada no Norte paranaense, a mínima obtida foi de 7ºC, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Devido à atuação da frente fria sobre o Estado, as temperaturas continuam amenas nesta terça-feira. A máxima prevista para a Cidade Alta é de 19ºC.

Ainda conforme o Simepar, nas cidades do Oeste e Noroeste, haverá uma pequena elevação das temperaturas durante a tarde.

continua após publicidade .

Em relação ao tempo, o instituto meteorológico informa que o sol predomina sobre Apucarana. Desta forma, não existe possibilidade de chuva.

Região

Jandaia do Sul, que também fica situada no Norte do Paraná, deve apresentar tempo firma nesta terça-feira. No município, os termômetros devem marcar mínima de 5ºC e máxima de 20ºC.

continua após publicidade .

Em Ivaiporã, não existe possibilidade de chuva também. Em relação às temperaturas, os termômetros devem marcar mínima de 5ºC e máxima de 18ºC.

Já Faxinal deve registrar mínima de 3ºC e máxima de 17ºC. Além disso, o sol surge e predomina durante o dia na cidade.