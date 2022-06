Apucarana registra 61 casos da Covid-19 nesta terça-feira

Da Redação

De acordo com a AMS, os novos casos confirmados são referentes a 21 homens e 40 mulheres

Nesta terça-feira (21), mais 61 novos casos da Covid-19 foram confirmados pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Saúde (AMS). Com isso, o município segue com 551 mortes e soma agora 37.105 diagnósticos positivos da doença.

De acordo com a AMS, os novos casos confirmados são referentes a 21 homens e 40 mulheres. A Saúde informa, ainda, que a Cidade Alta apresenta também 43 suspeitas em investigação.

Os dados acumulados apresentam que já foram testadas 107.645 pessoas em Apucarana, sendo 76.758 em testes rápidos, 27.250 pelo Lacen (RT-PCR) e 3.637 por laboratórios particulares (RT-PCR).

O município possui dois pacientes internados no Hospital da Providência com o diagnóstico de Covid-19, um a mais do que o registrado nesta segunda-feira (20).





Mortes decorrentes da doença

Nesta segunda-feira (20), a cidade de Apucarana registrou o falecimento de um homem de 82 anos pela Covid-19. Os casos, por sua vez, totalizaram 82 positivados.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.