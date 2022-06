Apucarana registra 57 casos da Covid nesta quarta-feira

Da Redação

Segundo boletim da AMS, o município tem mais 26 suspeitas em investigação

A Prefeitura de Apucarana, através da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), confirmou 57 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira (15). O município segue com 550 mortes e soma agora 36.884 diagnósticos positivos do novo coronavírus.

continua após publicidade .

Os novos casos confirmados são de 21 homens e 36 mulheres. Segundo boletim da AMS, o município tem mais 26 suspeitas em investigação.

Já foram testadas 106.618 pessoas, sendo 75.859 em testes rápidos, 27.122 pelo Lacen (RT-PCR) e 3.637 por laboratórios particulares (RT-PCR).

continua após publicidade .

O município continua com apenas um paciente internado no Hospital da Providência com o diagnóstico de Covid-19.





Paraná

continua após publicidade .

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta quarta-feira (15) mais 3.258 casos confirmados e 16 mortes — não necessariamente representam a notificação das últimas 24 horas — em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Há ajustes ao final do texto.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.567.702 casos confirmados e 43.264 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de junho (2.762), maio (208), abril (30), março (13), fevereiro (116) e janeiro (102) de 2022; novembro (3), outubro (2), setembro (3), agosto (2), julho (2), junho (2), maio (4), abril (2) e março (3) de 2021 e dezembro (3) e abril (1) de 2020.

Os óbitos divulgados nesta data são de junho (10), maio (1) e abril (1) de 2022; setembro (2) e junho (2) de 2021.