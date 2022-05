Apucarana registra 51.474 participantes no Dia do Desafio

Da Redação

Apucarana registrou 51.474 participantes no Dia do Desafio, realizado nesta quarta-feira (25). As atividades de incentivo a prática de atividade física aconteceram em indústrias, comércios e em vários setores da administração Municipal, em especial na Educação, Saúde e Esporte, além de iniciativas individuais de muitos apucaranenses. O prefeito Junior da Femac agradeceu a todos os participantes.

fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana

Nesta segunda-feira (23), o prefeito de Apucarana havia se reunido com representantes de várias Secretarias para tratar sobre a mobilização acerca da participação da cidade no Dia do Desafio. “Estamos organizando as atividades que serão desenvolvidas pela prefeitura e convidamos a todos os apucaranenses a participarem, praticando pelo menos 15 minutos de atividade física e registrar no site”, conclamou o prefeito, na data.

Realizada em um formato diferente em anos anteriores, por causa da pandemia, a edição voltou a ser presencial neste ano. Junior da Femac afirmou que a meta da edição de 2022 seria superar o registro de 2019. “Reitero o convite a participação dentro da sua empresa, do seu comércio, nas escolas, repartições públicas, nas instituições, em sua casa, entre outros locais. O Dia do Desafio tem a proposta de combater o sedentarismo, estimular a prática de atividade física e um estilo de vida mais saudável”, afirmou o prefeito.





