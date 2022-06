Apucarana registra 326 furtos de grades de bueiros neste ano; confira

Da Redação

A polícia informou que investigações já estão sendo feitas para descobrir quem está praticando os furtos

Nesta segunda-feira (13), a Prefeitura Municipal de Apucarana divulgou que computou, apenas neste ano de 2022, o furto de 326 grades de bueiro nas mais diversas regiões da cidade. A intensificação deste tipo de crime contra o patrimônio público, levou secretário interino de Serviços Públicos, Mauro Toshio Kitano, a registrar um boletim de ocorrência neste domingo (12), na 17ª Subdivisão da Polícia Civil, solicitando providências.

De acordo com Toshio, até o ano passado, o furto da grade de bueiro acontecia esporadicamente, mas a partir de 2022 esse tipo de ocorrência atingiu um número muito alto. “Foram 326 entre janeiro e primeira semana de junho. Já conseguimos repor 200 grades e isso deve ser feito com agilidade para evitar acidentes envolvendo carros, motos e mesmo pedestres. O buraco aberto é um perigo”, alerta Toshio.

Ele relata que na semana passada um bezerro caiu num buraco deixado pelo furto da grade de um bueiro no Jardim Independência. “Foi preciso uma ação dos Bombeiros para retirar o animal. Recentemente a prefeitura precisou indenizar o proprietário de um veículo que caiu neste tipo de buraco no Jardim Morada do Sol”, conta Toshio.

No momento em que registrava o Boletim de Ocorrência, Toshio foi informado pelas autoridades policias que já está em andamento uma investigação para a polícia chegar até quem está praticando o furto e os receptadores das grades de ferro, que pesam entre 12 a 15 quilos.