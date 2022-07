Apucarana registra 32 casos da Covid-19 nesta sexta-feira

Da Redação

Os novos casos confirmados são referentes a 14 homens e 18 mulheres

A Prefeitura de Apucarana, por intermédio da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), confirmou 32 novos casos de Covid-19 nesta sexta-feira (22). O município possui o registro de 555 mortes e soma agora 37.811 diagnósticos positivos do novo coronavírus.

Os novos casos confirmados são referentes a 14 homens e 18 mulheres. Segundo boletim da Autarquia Municipal de Saúde, Apucarana tem mais 28 suspeitas em investigação.

Na Cidade Alta, já foram testadas 112.315 pessoas para o coronavírus, sendo 81.304 em testes rápidos, 27.374 pelo Lacen (RT-PCR) e 3.637 por laboratórios particulares (RT-PCR).

O município não tem nenhum paciente internado no Hospital da Providência com o diagnóstico de Covid-19.

Vacinação

Apucarana segue com a vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira (22). De acordo com a Prefeitura Municipal, a aplicação das doses acontece na área interna do Complexo Esportivo Lagoão. A imunização contra o vírus ocorre de segunda a sábado, das 08h30 às 17h.

