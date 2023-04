Apucarana registra 3 casos de violência doméstica em menos de 4 horas

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada para atender três ocorrências de violência doméstica em menos de quatro horas, neste domingo (2). Todos os casos são registros de violência contra a mulher, por parte de seus companheiros ou então ex-marido.

Por volta das 17h45, uma equipe da PM estava em patrulhamento pela região do Residencial Parque da Raposa, quando uma mulher ligou para o 190 afirmando que seu companheiro estaria sendo contido por familiares após agredi-la.

Os militares se dirigiram até a residência localizada na Rua Yoshinori Fukushima, e encontraram a vítima esperando pela viatura. A mulher relatou que teria sido agredida pelo parceiro e que não seria a primeira vez. Ela decidiu representar contra o homem.

A mulher levou socos, foi derrubada no chão e, então, o agressor subiu em cima dela e continuou a violência, até que foi contido pelo pai e irmão da vítima. Com a chegada dos PMs, foi dado voz de prisão. O homem precisou ser algemado, pois estava muito agitado e representava risco, conforme boletim de ocorrência.





Segunda ocorrência

Por volta das 19h04, a Polícia de Apucarana foi acionada para em uma casa na Rua Benfica, no Jardim Eldorado. Conforme a vítima, ela e o companheiro teriam discutido no período da manhã. Durante a briga, ela foi agredida com socos na cabeça, costas e levou um empurrão que fez com que batesse o braço direito em um armário da cozinha.

A noite as agressões aconteceram novamente. Conforme b.o., os dois foram conduzidos até a delegacia para as providências cabíveis.





Terceira caso de violência

Desta vez na Rua Zenir Acosta Chorates, no Condomínio Solar da Toscana, a PM atendeu uma mulher que foi agredida pelo ex-marido, por volta das 20h15.

De acordo com relato da vítima, ela e o ex-companheiro estão separados há cerca de três anos, mas moram na mesma residência por causa de suas filhas menores de idade. Neste domingo (2), no entanto, eles discutiram e o homem a agrediu com tapas no rosto.

Ao perceber que a mulher ligava para a polícia, ele fugiu do local em um carro. Foi constatado que o agressor já possui outras passagens por violência doméstica, incluindo uma arma de fogo envolvida nos casos.

No entanto, quando a PM saía da casa após orientar a vítima, se deparou com o automóvel que o homem havia fugido. Aconteceu um perseguição e então o suspeito foi abordado na Avenida Jaboti. Com ele foi localizada uma maleta com dois blister de munição 9mm com 10 cada totalizando 20 munições. Veja abaixo:

fonte: Polícia Militar

O homem e a arma de fogo foram encaminhados para a delegacia. O carro está no nome da vítima e foi devolvido para a mulher.



