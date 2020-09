Apucarana registra 21ª morte por covid e 12 casos - TNOnline

Continua após publicidade

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana confirmou no início da tarde desta segunda-feira (10) a 21ª morte de paciente diagnosticado com coronavírus. Trata-se de um homem de 75 anos. Mais 12 pessoas também foram diagnosticadas com o vírus.

O paciente, segundo a AMS, foi internado no dia 2 de agosto e morreu no domingo (9), com resultado do exame divulgado nesta segunda-feira (10).

Os doze casos diagnosticados são de 7 pacientes masculinos com idades de 17, 21, 60, 52, 6, 25 e 58 anos e cinco mulheres com 61, 44, 8, 68 e 26 anos. Com os novos casos, Apucarana soma 762 diagnósticos positivos desde o início da pandemia. A AMS também atualizou o número de pacientes curados, de 624 pessoas. Outras 145 estão sendo investigados.