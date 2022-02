Da Redação

Apucarana registra 19ºC ao amanhecer desta terça-feira

A terça-feira (1º) será mais um dia de tempo instável na Cidade Alta. Há previsão de chuva no município e região, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A precipitação acumulada é de 9.5 mm.

continua após publicidade .

Ainda conforme o Simepar, a mínima registrada foi de 19ºC. Já a máxima deve chegar aos 28ºC.

Durante a terça-feira diminui a possibilidade de chuva no Paraná. No entanto, como ocorre um expressivo aumento das temperaturas e faz calor novamente em vários setores, durante a tarde existe potencial para ocorrência de chuvas localizadas, principalmente entre o centro, leste e litoral do Estado. Destaque para o retorno do calor mais intenso entre o oeste e o noroeste paranaense.