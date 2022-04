Da Redação

Apucarana registra 19ºC ao amanhecer desta segunda-feira

A Cidade Alta registrou temperatura mínima de 19ºC ao amanhecer desta segunda-feira (14). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima deve chegar aos 25ºC.

Ainda conforme o Simepar, as temperaturas devem se manter amenas nesta segunda, devido à instabilidade. Umidade e calor com influência de ventos em níveis mais elevados favorecem para instabilidades na região. Há previsão de chuvas e possibilidade de descargas atmosféricas, mas, preferencialmente, em áreas ao norte e leste, mais a partir da tarde. São esperados volumes mais expressivos nas praias. As temperaturas seguem amenas na maior parte do estado, mas voltam a se elevar no Sudoeste e Oeste.

Há previsão de chuva para Apucarana. A precipitação acumulada é de 13.8 mm.