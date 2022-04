Apucarana registra 19ºC ao amanhecer desta quarta-feira

Da Redação

A Cidade Alta registrou 19ºC ao amanhecer desta quarta-feira (6). Já a máxima, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima deve chegar aos 28ºC.

Ainda conforme o Simepar, o tempo deve ser instável em Apucarana e região. O instituto indica que há 64% de possibilidade de ocorrência de chuva. A precipitação acumulada é de 1.8 mm.

Áreas de instabilidade seguem atuando sobre as diversas regiões paranaenses. Com isso, chuvas ainda são esperadas principalmente a partir do período da tarde, devido à condição de tempo abafado (massa de ar que predomina no Estado é quente e úmida). Temperaturas elevadas ainda são previstas na maioria dos setores (RMC e litoral não esquenta tanto). O risco de temporais localizados é maior no interior do Paraná.