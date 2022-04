Da Redação

Apucarana registra 17ºC ao amanhecer deste domingo

A Cidade Alta registrou 17ºC ao amanhecer deste domingo (24). De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima deve chegar aos 27ºC.

Ainda conforme o instituto, o tempo deve firmar neste domingo. As nuvens podem predominar durante alguns períodos, porém, não é esperada a ocorrência de chuva no município.

O Simepar indica que houve um deslocamento da frente fria e, por conta disso, um ar mais estável predomina no Estado. Com exceção da região leste, onde pode haver chuva.