Da Redação

Apucarana registra 16ºC ao amanhecer desta terça-feira

A Cidade Alta amanheceu com temperaturas amenas, registrando mínima de 16ºC, nesta terça-feira (22). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima não deve ultrapassar os 27ºC.

Ainda conforme o Simepar, deve haver períodos em que as nuvens predominam, porém, não há possibilidade de chuva.

Existe grande possibilidade de nebulosidade no leste do Paraná. No período da tarde alguma chuva localizada pode ocorrer, sendo que à noite e pela manhã, há maior possibilidade de algum chuvisco ocasional. As temperaturas seguem ainda um padrão mais agradáveis entre o sul e leste, pelo menos à tarde, enquanto à noite é ligeiramente mais fria. Nas demais regiões esquenta mais até a tarde.