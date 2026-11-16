Apucarana registra 161 raios e lidera incidências na região durante temporal de sábado

Arapongas e Novo Itacolomi também ultrapassaram cem descargas atmosféricas; Paraná contabilizou mais de 10,8 mil raios no dia 14, segundo o Simepar

Apucarana, Arapongas e Novo Itacolomi registraram uma alta incidência de descargas atmosféricas no último sábado (14), figurando entre os municípios paranaenses que ultrapassaram a marca de cem raios em apenas um dia. Os dados são de um levantamento divulgado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que apontou intensa atividade elétrica durante as tempestades que atingiram o estado.

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De acordo com o monitoramento dos sensores do instituto, Apucarana liderou o número de ocorrências na região, com 161 raios do tipo nuvem-solo, que são as descargas que efetivamente atingem o solo. Em seguida aparecem Arapongas, com 120 registros, e Novo Itacolomi, com 117. A instabilidade também foi intensa em outras regiões do Paraná. Ao todo, o estado contabilizou 10.829 raios nuvem-solo no sábado. O município de Guaraniaçu liderou o ranking estadual, com 377 ocorrências.

No domingo (15), porém, o cenário mudou, com uma redução expressiva na incidência de descargas atmosféricas. Conforme o Simepar, foram registrados 1.855 raios nuvem-solo em todo o Paraná, menos de 20% do volume contabilizado no dia anterior. Diferentemente de sábado, quando diversas cidades apresentaram números elevados, no domingo apenas Cerro Azul ultrapassou a marca de cem descargas elétricas, com 115 registros.