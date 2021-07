Da Redação

Apucarana registra 15º C ao amanhecer desta segunda-feira

Apucarana amanheceu ensolarada nesta segunda-feira (26) e registrou temperatura mínima de 15º C. A máxima deve chegar aos 29º C. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há possibilidade de ocorrência de chuva nesta segunda-feira na cidade e região, porém, é prevista a chegada de uma frente fria no decorrer da semana.

Uma frente fria avança mais ao sul do país nesta segunda-feira. No Paraná de forma geral, esquenta um pouco mais até o período da tarde, com ventos que se intensificam, variando de moderados a ocasionalmente fortes, principalmente a partir da faixa oeste e sul do estado.