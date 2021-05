Apucarana registra 13º C ao amanhecer desta terça-feira

Continua após publicidade

Apucarana amanheceu ensolarada nesta terça-feira (18) e registrou temperatura mínima de 13º C. A máxima não deve ultrapassar os 25º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há possibilidade de ocorrência de chuva na cidade e região.

Nesta terça-feira ocorre bastante ingresso de umidade proveniente do oceano sobre o leste do Paraná. A nebulosidade se mantém mais persistente entre a RMC, Vale do Ribeira, Serra do Mar e o litoral. No entanto, existe condição para chuviscos ocasionais apenas entre a região serrana e as praias. No interior do Estado, o tempo fica mais estável e o destaque é a amplitude térmica ao longo do dia. Faz um pouco mais de frio no amanhecer nas regiões mais ao sul do Paraná, com tendência para formação de nevoeiros.