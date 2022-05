Apucarana registra 12ºC ao amanhecer deste domingo

Da Redação

Apucarana amanheceu com temperaturas amenas neste domingo (8), registrando mínima de 12ºC. Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima deve chegar aos 24ºC.

Ainda conforme o instituto, o tempo segue firme na Cidade Alta, sem previsão de chuva. Apenas na região leste do estado que o tempo deve ser instável, por conta do aumento da nebulosidade e a possibilidade de garoas ocasionais.

Previsão para os próximos dias

O Simepar informa que na segunda-feira (9) a instabilidade aumenta a partir da noite e pode chover mais perto da área com países vizinhos. A instabilidade aumenta novamente sobre o estado e novos eventos de chuva são esperados nas diversas regiões paranaenses, principalmente na terça-feira (10).