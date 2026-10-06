Apucarana reforça vacinação contra o HPV durante o Outubro Rosa

Ação preventiva tem como público alvo meninas e meninos de 9 a 14 anos, bem como adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não foram vacinados

Ao longo do Outubro Rosa, movimento internacional de prevenção e conscientização sobre o câncer do colo do útero e de mama, a Prefeitura de Apucarana, através da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) promove um chamado especial para a vacinação contra o HPV (papilomavirus humano). A ação preventiva, que integra campanha nacional do Ministério da Saúde, com apoio dos Estados e Municípios, tem como público alvo meninas e meninos de 9 a 14 anos, bem como adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não foram vacinados.

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O prefeito Rodolfo Mota salienta que a vacinação ocorre ao longo de todo o ano, mas que dentro dos objetivos do Outubro Rosa, o chamado está sendo intensificado neste mês. “Todas as nossas 28 unidades básicas de saúde (UBS’s) dotadas de sala de vacina estão preparadas. Pedimos aos pais ou demais responsáveis levem suas meninas e meninos. A vacina, que é gratuita no SUS, é uma importante aliada na prevenção do câncer do colo do útero e de outros tipos de câncer relacionados ao papilomavirus humano, o HPV”, diz o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, médico Guilherme de Paula, explica que a vacinação é em dose única. “Nessa faixa etária dos 9 aos 14 anos, a resposta imunológica é mais eficaz e a proteção ocorre, preferencialmente, antes do contato com o vírus, que é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns no mundo”, explica o secretário. De acordo com dados do Ministério da Saúde, há mais de 200 tipos do vírus HPV, que atingem a pele e as mucosas provocando verrugas anogenitais e cânceres de colo do útero, vulva, vagina, ânus, pênis, boca e orofaringe.

O coordenador do Departamento de Vigilância em Saúde da AMS, enfermeiro Luciano Simplício Sobrinho, reforça que a vacinação contra o HPV representa uma importante estratégia de prevenção e deve ser aproveitada pelas famílias. “Pedimos aos pais e responsáveis que verifiquem a caderneta das crianças e adolescentes e, se a vacina estiver pendente, procurem uma das 28 salas de vacinação de Apucarana. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30”, destaca Luciano.

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Cobertura vacinal – O Ministério da Saúde estabelece a meta de 90% de cobertura vacinal contra o HPV para o público-alvo, seguindo os parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a eliminação do câncer de colo do útero. Em 2025, a cobertura vacinal nacional alcançou 86,22% entre as meninas de 9 a 14 anos, e 74,55% entre meninos da mesma faixa etária.