Apucarana reforça trabalho das equipes de serviço público

Nos últimos três dias choveu cerca de 130 milímetros em Apucarana, o que já representa 80% da média histórica para o mês de setembro. Diante da grande precipitação pluviométrica, o prefeito Junior da Femac determinou a intensificação do trabalho de limpeza de bueiros, recolhimento de galhos, tapa-buracos, roçagem e recuperação de estradas na zona rural.

O prefeito esteve nesta manhã de segunda-feira (04/10) no pátio de máquinas e solicitou a intensificação do trabalho das equipes, priorizando o atendimento das solicitações em consequência das chuvas. “O mês de setembro começou com muita chuva e a precipitação pluviométrica já está bem acima da média para o mês. As equipes estão atuando desde sexta-feira, especialmente atendendo as ocorrências de queda de árvores, e o trabalho será intensificado nesta semana”, reitera Junior da Femac.

De acordo com Mauro Toshio Kitano, superintendente municipal de Serviços Públicos, foi registrado queda de árvores na Praça Interventor Manoel Ribas (Redondo), na Rua Frankó (Bairro da Igrejinha) e na Rua Dom Romeu Alberti (Vila São Miguel). “Essas árvores já foram todas recolhidas e a partir de hoje a equipe está recolhendo galhos que caíram com o temporal em vários pontos da cidade”, informa Toshio.

O serviço de limpeza de bocas de lobo também foi priorizado e, assim que a chuva der uma trégua, também iniciará a recuperação da malha viária. “O tapa-buracos necessita de pelo menos um dia de sol, pois com o pavimento molhado a massa asfáltica não tem aderência e há o risco de perder todo o serviço”, pontua Toshio.

