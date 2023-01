Apucarana reforça policiamento para conter onda de arrombamentos

Da Redação

Lojistas se reuniram na Prefeitura de Apucarana

O comando do 10º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, em conjunto com a Guarda Civil Municipal de Apucarana (GCMA), deflagrou nesta quarta-feira (4) uma operação de policiamento ostensivo em todo o município. “A atuação dos agentes de segurança é uma resposta a onda de arrombamentos registrada nos primeiros dias do ano, especialmente em estabelecimentos comerciais localizados na área central”, disse o prefeito Júnior da Femac, que no final da tarde recebeu uma comissão de lojistas chefiada pelo presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), Wanderley Faganello, e pela presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aida dos Santos Assunção.

“Temos um batalhão da polícia militar que é referência no que faz. Policiais que prestam um grande trabalho em prol da sociedade. Nossa Polícia Civil também já atua na identificação destes criminosos e estão atuando para que sejam presos o quanto antes”, garantiu o prefeito Júnior da Femac, anunciando ainda o apoio dos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM).

Ao explanar ao grupo de lojistas o planejamento e estratégias em execução, o 1º tenente Thiago Federovicz Mendes dos Santos destacou que as ações já têm os primeiros resultados. “Nossas equipes estão realizando patrulhamento e abordagens em toda a cidade. Em uma dessas abordagens, na checagem de dados, contatou-se que o suspeito já possuia mandado de prisão e, por isso, foi conduzido para as providências cabíveis”, informou o oficial. Segundo confirmou o tenente da PM, as diligências ostensivas contam com equipes da Rocam, Rotam e GCM.

