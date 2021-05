Apucarana reforça combate a dengue e chikungunya

Continua após publicidade

O combate à dengue e chikungunya em Apucarana ganhou um reforço com a chegada de dois carros fumacê enviado ao município pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA). A aplicação do inseticida contra o mosquito Aedes aegypti com o equipamento do governo do estado começou no sábado passado e está acontecendo primeiramente em todos os bairros que registram maior incidência de casos das doenças.

De acordo com o prefeito Junior da Femac, os carros do fumacê, no momento, está pulverizando os bairros da Vila Regina, Vila Apucaraninha, Jardim Trabalhista, Jardim Ponta Grossa, Jardim Colonial, Jardim Marissol, Jardim América, Parque da Raposa, Parque de Exposições, Parque Bela Vista, e Núcleos Habitacionais Dom Romeu, Afonso Camargo, Marcos Freire e Vale Verde. “Paralelamente a ação carro fumacê, Apucarana está aplicando o inseticida contra o mosquito da dengue com a bomba costal da Autarquia Municipal de Saúde em outras regiões da cidade”, complementa o prefeito.

O trabalho do caminhão fumacê contra a dengue é realizada entre as 5 horas e 9 horas, e das 16 horas às 20 horas. De acordo com a Divisão de Endemias da AMS é recomendado que a população mantenha as janelas de suas casas abertas para o inseticida agir contra os mosquitos que estão no interior das residências, além de proteger os animais, principalmente as aves, e os seus recipientes de água. Quer for apicultor deve avisar a secretaria Municipal de Saúde, telefone 3422-5888, solicitar divisão de endemias. Apucarana soma 23 casos de dengue e 46 de chikungunya.