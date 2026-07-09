Apucarana reforça chamado para vacinação contra a gripe

A Prefeitura de Apucarana fez novo chamado nesta sexta-feira (09) para que a população procure as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e se vacine contra a gripe. Uma semana após a liberação das doses para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade, a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) registrou 2.142 novas doses aplicadas. Embora a ampliação da vacinação tenha impulsionado a procura, a cobertura vacinal ainda está abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde, reforçando a importância de ampliar a adesão, principalmente durante o período de maior circulação dos vírus respiratórios.

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O prefeito Rodolfo Mota destaca que a vacina é segura, gratuita e continua sendo a principal forma de prevenção contra os casos graves da influenza. "Estamos vivendo o período mais crítico para a circulação dos vírus respiratórios, que é o inverno. A vacina contra a gripe é segura, gratuita e continua sendo a principal forma de prevenção contra os casos graves da influenza. Por isso, faço um apelo para que a população aproveite que a vacinação está liberada para todas as pessoas. Não deixe para depois. Procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima e proteja a sua saúde e a de toda a sua família", afirmou.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe teve início em 28 de março. Até 28 de junho, quando a imunização era destinada aos grupos prioritários e demais públicos elegíveis, foram aplicadas 25.808 doses, das quais 15.878 nos grupos prioritários e 9.930 nos demais grupos elegíveis. Com a liberação da vacina para toda a população, em 29 de junho, o total de pessoas imunizadas passou para 27.950 até o dia 6 de julho.

Segundo Pablo Saito, coordenador da Vigilância Epidemiológica da AMS, 1.733 das novas doses (80,9%) foram destinadas à população em geral, enquanto outras 409 (19,1%) contemplaram pessoas dos grupos prioritários. "A ampliação da campanha aumentou o número de aplicações sem interromper o avanço da cobertura vacinal entre os grupos prioritários, que passou de aproximadamente 44,8% para 45,83%, com evolução especialmente entre crianças e gestantes", explica. Apesar desse avanço, a cobertura vacinal dos grupos prioritários ainda está abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, reforçando a necessidade de ampliar a adesão à vacinação.

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O alerta é reforçado pelo secretário municipal de Saúde, médico Guilherme de Paula, que lembra que Apucarana já registrou dois óbitos por Influenza A neste ano e ressalta que a vacinação reduz significativamente o risco de complicações, internações e mortes. "A gripe não deve ser encarada como uma doença simples. Embora muitas pessoas se recuperem em poucos dias, o vírus pode evoluir para quadros graves, provocando pneumonia, insuficiência respiratória e agravamento de doenças crônicas, especialmente entre idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades. Em alguns casos, até pessoas sem doenças prévias podem desenvolver complicações", alertou.

Levantamento recente da Superintendência de Vigilância em Saúde, com base em exames sentinela coletados no município e analisados pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen), aponta que a Influenza B responde por 37,5% das amostras positivas. O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) representa 25% dos casos, enquanto Influenza A (H3N2), Adenovírus e Rinovírus correspondem a 12,5% cada. A vacinação contra a gripe está disponível de segunda a sexta-feira em todas as Unidades Básicas de Saúde com sala de vacinação. Para receber a dose, basta apresentar um documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação.