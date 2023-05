Apucarana reforça arborização urbana com árvores nativas e ornamentais

Da Redação

A arborização das ruas está sendo ampliada

A arborização das ruas está sendo ampliada em Apucarana através do desenvolvimento de um novo modelo. O manejo, inédito no município, envolve uma empresa especializada que, além do fornecimento de um total de 2,5 mil mudas de espécies nativas e ornamentais, também realiza o plantio, adubação, tutoramento e irrigação da planta por um período de 90 dias.

O prefeito Júnior da Femac, que tem acompanhado de perto os serviços, conta que o plantio teve início no final de abril e, até nesta sexta-feira, já haviam sido plantadas 325 mudas, entre ipês, resedás, quaresmeiras, manacá da serras, oitis e felícios. “É a primeira vez que a administração contrata uma empresa especializada para o serviço. Um reforço importante na arborização urbana que complementa um trabalho contínuo que realizamos com mudas produzidas no viveiro municipal e também com eventuais doações recebidas de entidades e órgãos ambientais”, pontua o prefeito, frisando que o reforço especializado foi uma sugestão do Conselho Municipal de Meio Ambiente prontamente acolhida pela gestão.

O secretário Municipal de Meio Ambiente, Gentil Pereira, frisa que o plantio vem sendo acompanhado de perto por uma engenheira agrônoma da secretaria. “As duas primeiras regiões atendidas foram o Jardim Independência, nas proximidades da Faculdade de Apucarana (FAP), e o Núcleo Habitacional Papa João Paulo I, sendo arborizadas as ruas Otávio Pereira de Melo e Rio das Cinzas, respectivamente”, revela Pereira, destacando que as plantas adquiridas têm entre 1,50 metro e 1,80 metro de altura.

No momento, informa o secretário, a empresa viabiliza o plantio na região do bosque municipal. “Os trabalhos começaram na rua José Marchiori e devem seguir até a rua Bandeirantes, totalizando 15 vias”, assinala. Ele esclarece que na região mencionada já foram arborizadas também as ruas José Jorge, Alexandra, Pedro Oliveira Valim e Horeslau Saviski. “As árvores exercem um papel muito importante, colaborando diretamente para a melhoria da qualidade do ar e também para o controle da temperatura no meio urbano. Além disto, as árvores e suas copas oferecem habitat para aves, insetos e outros animais urbanos”, comenta Gentil Pereira, secretário Municipal de Meio Ambiente.

O investimento total – somando as mudas, plantio e os custos de manutenção da planta por três meses – é de R$ 244 mil, com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente. A vencedora da licitação e responsável pelo serviço é o Sítio Morrinhos Ltda, de Minas Gerais.

