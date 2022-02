Da Redação

Apucarana reduz número de casamentos e divórcios na pandemia

Dados da pesquisa Estatísticas do Registro Civil, divulgada nesta sexta-feira (18), mostram uma redução de aproximadamente 25% no número de casamentos no Brasil em 2020 - o primeiro ano da pandemia de Covid-19 – no comparativo com 2019. Em todo Brasil foram realizados 757 mil casórios no país em 2020 – menor patamar dos últimos 18 anos. Na região, a situação não é diferente e a queda chega a 46%, dependendo do município pesquisado.

Entre os quatro maiores municípios da região, a maior redução percentual de registros de casamento ocorreu em Ivaiporã. Foram 190 casamentos em 2019 e 102 em 2020, uma redução de 46%.

No maior município da região, Apucarana, foram realizados 114 casamentos a menos entre um ano e outro, uma queda de 21%. Em 2020, foram 414 registros, contra 528 no ano anterior.

Em Jandaia do Sul, foram registrados 77 casamentos em 2020, uma queda de 38% em relação a 2019, quando a soma chegou a 124.

Já em Arapongas, onde foram registrados 573 casamentos em 2020, a redução foi menor, de 12,3%, com 81 registros a menos.

DIVÓRCIOS

Não foram apenas os casamentos que reduziram na pandemia, o registro de divórcios também caiu 13,6% em todo Brasil. Nos quatro maiores municípios da região, entretanto, os números divergem. Em Apucarana, a queda foi de 9,2%, com soma de 342 divórcios – judiciais e extrajudiciais em 2020, contra 377 no ano anterior.

Em Jandaia do Sul, a redução é de 28%, com 86 registros em 2019 e 62 em 2020. De outro lado, em Arapongas e Ivaiporã, as dissoluções cresceram. Em Arapongas, foram 388 divórcios em 2020 e 375 no ano anterior, leve alta de 3,4%. Já em Ivaiporã, as dissoluções aumentaram 28,5%. Foram 56 contra 72 registros.