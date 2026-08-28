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Apucarana reduz casos de dengue em aproximadamente 98,5% em 2026

Município contabiliza 60 confirmações até agosto, contra quase 4 mil registros em 2025

Escrito por Da Redação
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Apucarana reduz casos de dengue em aproximadamente 98,5% em 2026
Autor A queda nos indicadores reflete o modelo de vigilância permanente adotado pela AMS - Foto: Prefeitura de Apucarana

O município de Apucarana registrou uma redução de aproximadamente 98,5% nos casos confirmados de dengue em 2026, contabilizando 60 diagnósticos positivos até o mês de agosto. O índice representa um recuo expressivo em comparação com os anos anteriores, quando a cidade somou 3.950 confirmações de um total de 18.610 notificações em 2025, e 17.150 casos confirmados entre 19.336 suspeitos em 2024. Até o momento, o balanço atual aponta 1.047 notificações suspeitas sob acompanhamento das equipes de saúde.

- leia mais: Circuito de Corridas das Escolas Municipais de Apucarana reúne 800 atletas mirins neste domingo (30)

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A queda nos indicadores reflete o modelo de vigilância permanente adotado pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS), voltado ao controle contínuo do mosquito Aedes aegypti durante todo o ano, sem se restringir aos períodos de sazonalidade ou epidemia. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Guilherme de Paula, a manutenção das ações preventivas permite mapear alterações no cenário epidemiológico e agir com antecedência, evitando que o aumento da circulação viral resulte em novos surtos graves.

Entre os pilares da estratégia está o monitoramento por ovitrampas, armadilhas que cobrem 100% do território urbano de Apucarana. Segundo o superintendente de Vigilância em Saúde da AMS, enfermeiro Luciano Simplício, o recurso permite identificar com precisão a densidade populacional e a localização do vetor, direcionando as equipes de endemias para intervenções preventivas antes do surgimento de casos em humanos. O trabalho é complementado pelo cruzamento diário de informações entre Pronto Atendimentos, Unidades Básicas de Saúde e a Vigilância Epidemiológica.

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O enfrentamento da doença também conta com suporte tecnológico desenvolvido em cooperação com o curso de Engenharia de Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). A parceria viabilizou a criação do Site da Dengue, plataforma no ar desde março de 2025 que centraliza dados epidemiológicos, orientações sobre sintomas, esclarecimentos de dúvidas e orientações sobre prevenção, aproximando a gestão pública e o conhecimento acadêmico da comunidade.

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aedes aegypti Apucarana Dengue prevenção de doenças Saúde Pública vigilância epidemiológica
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