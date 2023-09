Apucarana recupera pontes na divisa com Califórnia

Ponte foi restaurada no Distrito de São Pedro Taquara

A Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Apucarana concluiu na última semana a reforma de duas passagens sobre rios. As pontes, localizadas nas estradas rurais Figueirinha e Jacucaca, na região do Distrito de São Pedro Taquara, atendem ainda a produtores rurais do município de Califórnia.

Segundo explica o prefeito Júnior da Femac, a melhoria foi executada totalmente por Apucarana. “Além de estradas em condições de trafegabilidade, o homem do campo necessita de pontes seguras. Desde 2019, dezenas de passagens sobre rios e córregos foram revitalizadas e agora, na última semana, nossas equipes executaram melhorias na Figueirinha e na Jacucaca, beneficiando o escoamento da safra de trigo”, comenta o prefeito.

De acordo com o superintendente da Secretaria de Serviços Públicos, Mauro Toshio Kitano, a maior ponte recuperada foi a da Estrada Figueirinha, com 13 metros de comprimento. Já a da Jacucaca, tem 7 metros. “Além da produção agrícola, são pontes que recebem diariamente o tráfego de linhas do transporte escolar”, acentua Toshio.

