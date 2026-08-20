Apucarana recolhe quase 8 mil pneus e reforça o combate à dengue

Com cerca de mil coletas mensais, serviço gratuito da Sema elimina potenciais criadouros do Aedes Aegypti e protege a saúde da população

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), contabilizou o recolhimento de 7.911 pneus inservíveis entregues por moradores e borracharias do município desde o início do ano. O serviço é ofertado de forma contínua e gratuita e registra uma média de cerca de mil unidades recolhidas por mês. A iniciativa visa garantir o descarte ecologicamente correto dos materiais, evitando a contaminação da natureza e a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

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Segundo a Sema, o descarte correto traz benefícios diretos para toda a comunidade, pois "protege rios, nascentes e o solo, mantém a cidade limpa e evita o acúmulo de água parada, refletindo em mais saúde e qualidade de vida".

O secretário municipal de Meio Ambiente, Leandro Gustavo Pires, destaca que o processo para a entrega é simples e acessível. “O interessado deve vir até a sede da SEMA para a emissão de um termo de descarte. Depois, é só levar os pneus até o local de destinação indicado no termo. Lembrando que descartar pneus em terrenos, ruas, rios e áreas de preservação é crime, passível de multa e outras penalidades”, alertou.



Para garantir a organização e o atendimento adequado, o serviço possui limites de entrega: pessoas físicas podem descartar até 20 pneus por ano, enquanto pessoas jurídicas contam com o limite de 150 unidades por mês. O serviço não atende grandes geradores.

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Todo o material recolhido recebe o tratamento adequado desde a sua recepção. “Os pneus destinados à Sema ficam guardados em local coberto e posteriormente são recolhidos por uma empresa contratada para dar destinação ambientalmente correta aos materiais”, detalhou o secretário.

Serviço

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente está localizada na Avenida Jaboti, nº 1074, no Jardim Menegazzo. Mais informações sobre o recolhimento de pneus podem ser obtidas diretamente pelo WhatsApp da Sema: (43) 99967-0324.