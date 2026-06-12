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Apucarana receberá exibições gratuitas do documentário “A Holandesinha”

Filme acompanha a trajetória da cineasta apucaranense Luiza Godoi, pessoa com Síndrome de Down, durante a produção de seu primeiro curta-metragem

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 09:53:11 Editado em 12.06.2026, 09:53:05
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Apucarana receberá exibições gratuitas do documentário “A Holandesinha”
Autor Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

Apucarana receberá, na próxima semana, duas exibições gratuitas do documentário A Holandesinha, que retrata a trajetória da cineasta Luiza Godoi, pessoa com Síndrome de Down, durante o processo de criação de seu primeiro curta-metragem, Lágrimas de um Pierrot. As sessões acontecerão na segunda-feira (15/06), no Cine Teatro Fênix, e na quarta-feira (17/06), na Associação Download, sempre às 19h30.

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Produzido por Luiza Godoi e João Gabriel Kowalski, o documentário apresenta os bastidores da realização do curta-metragem e acompanha a formação da cineasta no universo audiovisual. A obra também aborda os desafios enfrentados ao longo do processo criativo e busca ampliar o debate sobre a participação de pessoas com deficiência na produção cultural.

O documentário chega a Apucarana após participar da Mostra Mirada Paranaense, premiação do Festival Olhar de Cinema, em Curitiba, voltada à valorização das produções audiovisuais do Paraná.

Segundo João Gabriel Kowalski, a proposta inicial era produzir uma cinebiografia sobre a vida de Luiza. No decorrer das gravações, porém, a equipe identificou que registrar sua jornada de aprendizado e criação cinematográfica seria o eixo central da narrativa.

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“A ideia do documentário surgiu em 2018, quando descobri que a Luiza sonhava em se tornar cineasta e que me via como uma referência dentro do cinema. Isso me emocionou profundamente, porque percebi ali não apenas um sonho, mas uma vontade genuína de contar histórias e ocupar um espaço que historicamente quase nunca foi oferecido para pessoas com Síndrome de Down”, relata.

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Para Luiza Godoi, participar da construção do documentário foi uma experiência marcante. “O João me acompanhou em vários lugares e foi gravando tudo o que acontecia. Foi vendo crescer em mim a vontade de ser diretora, além de roteirista de cinema. A partir dali, ele me orientou a fazer aulas de direção e roteiro. Teve muita paciência e muito profissionalismo. Tenho certeza de que captou toda a minha essência e enxergou não apenas uma pessoa com Síndrome de Down, mas alguém capaz de realizar um sonho”, afirma.

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Além de contar uma história inspiradora, o documentário pretende contribuir para a reflexão sobre acessibilidade e inclusão no setor audiovisual, incentivando que mais pessoas com deficiência tenham oportunidades de desenvolver e compartilhar suas produções artísticas.

“Existe uma tendência de enxergar pessoas com deficiência apenas pelas suas limitações, e o documentário tenta justamente romper com esse olhar. A intenção é mostrar indivíduos extremamente criativos, sensíveis e capazes de construir obras artísticas com identidade própria”, ressalta João Gabriel Kowalski.

Após as exibições em Apucarana, A Holandesinha também será apresentado em Maringá no dia 20 de junho. As sessões ocorrerão às 10h30, no Cineflix, e às 15 horas, na Sala Cine UEM. A entrada é gratuita em todas as exibições.

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Apucarana audiovisual cinema brasileiro documentário inclusão Síndrome de Down
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