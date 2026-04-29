Apucarana receberá escola de formação de 30 novos bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) já definiu o cronograma de ingresso dos 851 novos soldados aprovados no concurso cujo resultado foi divulgado no início deste mês. A posse está marcada para os dias 13 e 14 de maio, na Escola Superior de Bombeiro Militar (ESBM), em São José dos Pinhais, garantindo o início do Curso de Formação de Praças (CFP) para todos os aprovados. O 11º Batalhão de Bombeiro Militar (BBM), de Apucarana, será um dos locais de formação, recebendo uma escola com 30 novos soldados.

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Diferente do Curso de Formação de Oficiais, centralizado na ESBM, a formação dos praças ocorre em paralelo nas diferentes unidades pelo Estado às quais eles serão designados. Os novos militares serão distribuídos em cinco polos regionais onde, após o período de um ano de curso, reforçarão o atendimento operacional nas respectivas regiões.

O maior contingente será destinado ao polo de Curitiba, com 321 novos soldados. Na sequência, Cascavel receberá 167 bombeiros, Londrina contará com 153, Maringá terá 121 novos integrantes e Ponta Grossa receberá 89 soldados em formação.

Do total de 851 candidatos aprovados no concurso, 627 são homens e 224 mulheres, o que representa uma ampliação significativa do efetivo da corporação em todo o Estado.



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Com a distribuição regionalizada e o início da formação já definidos, o CBMPR reforça a presença operacional em diferentes áreas do Paraná, ampliando a capacidade de resposta e garantindo um atendimento mais ágil e eficiente à população.

A tenente Ana Paula Zanlorenzi, do 11º BBM de Apucarana, explica que o número de soldados que irá reforçar a unidade ainda não está definido. "Quantos (desses 30 soldados) serão integrados ao efetivo do 11° BBM só saberemos mais próximo da conclusão do curso", assinala.

Segundo a oficial, a designação dos soldados ocorre conforme a necessidade das unidades do Estado.