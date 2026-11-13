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Apucarana recebe Selo Diamante da Caixa e passa a integrar grupo de dez cidades brasileiras com a certificação

Reconhecimento é a graduação máxima do programa da instituição e considera indicadores econômicos, ambientais, financeiros e de transparência

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Apucarana está entre os dez municípios brasileiros que possuem o Selo Diamante da Caixa Econômica Federal, reconhecimento máximo concedido pela instituição dentro de sua certificação de sustentabilidade e gestão municipal. A apresentação da conquista foi realizada na manhã desta sexta-feira (13), no gabinete do prefeito Rodolfo Mota, e destaca a evolução do município em indicadores econômicos, ambientais, financeiros e de transparência.

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Durante o anúncio, o prefeito ressaltou que a certificação representa o reconhecimento de uma instituição nacional a partir de critérios que vão além dos discursos da administração municipal. Segundo ele, Apucarana não possuía nenhum dos níveis de certificação da Caixa há dois anos e agora alcança a graduação máxima, colocando-se entre apenas dez cidades brasileiras com o selo.

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“É importante um reconhecimento e um selo como esse, porque não é sobre o que o prefeito fala, não é sobre o discurso do prefeito na rádio, na internet, no Instagram. É sobre o que as instituições falam da nossa cidade”, afirmou Rodolfo Mota.

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O prefeito relacionou a conquista a outros reconhecimentos recebidos pelo município recentemente, entre eles a certificação Diamante do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) no índice de transparência, a inclusão de Apucarana entre as 100 cidades mais competitivas do Brasil pela revista Veja e a evolução em rankings de competitividade.

Rodolfo também destacou que Apucarana avançou no índice de transparência do TCE-PR, passando da 111ª posição para a segunda colocação estadual, além de mencionar o reconhecimento na área da educação, com o melhor resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) entre os municípios paranaenses, conforme os indicadores citados pela administração.

“São quatro níveis de selos que a Caixa Econômica atribui aos municípios. Nenhum desses selos Apucarana tinha até dois anos atrás. E hoje, a um ano e dez meses do nosso mandato, temos a honra de colocar Apucarana entre as dez cidades do Brasil que possuem uma certificação como essa”, destacou.

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Para o prefeito, a conquista também evidencia o trabalho desenvolvido pelos servidores municipais e pelas equipes das secretarias. Ele afirmou que os reconhecimentos institucionais representam indicadores importantes para acompanhar os avanços da cidade e orientar novos investimentos e melhorias na gestão pública.

“Mais do que o prefeito discursa, mais do que o prefeito fala, é sobre o que as instituições estão falando sobre Apucarana. Nós temos a condição de ser a grande cidade que todos nós sonhamos e queremos. Estamos no caminho para isso”, declarou.

Bolsa para o Futuro também recebe reconhecimento estadual

Durante a apresentação, Rodolfo Mota também destacou a premiação estadual recebida pelo programa Bolsa para o Futuro, iniciativa da Prefeitura de Apucarana desenvolvida em parceria com o Colégio Sesi e o Sistema Fiep.

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O programa oferece bolsas de estudo integrais para jovens que concluíram o ensino fundamental na rede pública e passam a cursar o ensino médio em período integral no Colégio Sesi. Atualmente, 36 estudantes são beneficiados pela iniciativa, que busca ampliar o acesso à educação de qualidade e à formação profissional na área de tecnologia.

Além do ensino médio, os alunos têm contato com conteúdos de programação, sistemas de informação e robótica, preparando-se para oportunidades no mercado de trabalho. Segundo o prefeito, a proposta é oferecer condições para que jovens de famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso à formação profissional e possam construir novas perspectivas de futuro.

“São garotos e garotas que, aos 17 ou 18 anos, vão terminar o ensino médio já com uma profissão, já com uma carreira. Apucarana tem falta de mão de obra na área da tecnologia, então estamos ajudando famílias em situação de vulnerabilidade a quebrar esse ciclo”, explicou.

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Rodolfo também anunciou que a Prefeitura pretende lançar, em janeiro, um novo edital para selecionar estudantes que poderão receber as bolsas integrais. A quantidade de novas vagas ainda será definida. A seleção deverá considerar o desempenho escolar dos candidatos, com base nas médias obtidas do quinto ao nono ano do ensino fundamental.

O prefeito agradeceu a parceria com o Colégio Sesi, os profissionais da instituição e o Sistema Fiep, ressaltando que o reconhecimento estadual reforça a proposta de aproximar a educação pública de oportunidades concretas de formação e inserção profissional.

As duas certificações apresentadas nesta sexta-feira destacam iniciativas diferentes da administração municipal: de um lado, o reconhecimento da Caixa relacionado aos indicadores de sustentabilidade e gestão; de outro, a premiação do Bolsa para o Futuro, voltada à educação e à qualificação de jovens. A Prefeitura pretende dar continuidade às ações e ampliar os resultados nas respectivas áreas.

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Apucarana recebe Selo Diamante da Caixa e passa a integrar grupo de dez cidades brasileiras com a certificação
AutorFoto: Vitor Flores/ TNOnline


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