Apucarana recebe selo de cidade empreendedora do Sebrae

Devido a diversas ações que visam a melhoria do ambiente de negócios, a Prefeitura de Apucarana recebeu do Sebrae o Selo de Cidade Empreendedora. O Índice de Desenvolvimento Municipal, aferido pelo Sebrae, avaliou e reconheceu práticas como o incentivo às compras públicas, o apoio ao desenvolvimento da inovação, medidas para a simplificação e desburocratização, liberação de microcrédito, criação de mecanismos para atrair novos empreendimentos e a educação empreendedora nas escolas.

continua após publicidade

O selo foi repassado por Tiago Cunha, consultor do Sebrae, ao prefeito Junior da Femac nesta sexta-feira (17/11), em ato que contou com a presença dos secretários municipais de Indústria, Comércio e Emprego, Edison Estrope, de Fazenda, Sueli Pereira, e do diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Dr. Ivan Silva.

-LEIA MAIS: Papai Noel abrirá contagem regressiva para os 80 anos de Apucarana

continua após publicidade

O prefeito de Apucarana destaca que este é mais um reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Prefeitura, em parceria com o Comitê Gestor Municipal da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. “Na área da inovação, por exemplo, criamos o conselho e o fundo da inovação e, junto com o Conecta Apucarana, desenvolvemos diversos eventos para fomentar o ecossistema de inovação. Somente no mês de outubro, Apucarana realizou a quarta edição do Você Conectado ao Futuro e sediou o Ideathon, a maior maratona de inovação do Paraná”, ilustra Junior da Femac.

Além da prefeitura, o Comitê Gestor Municipal da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas é constituído por diversas entidades, como Sebrae, Acia, Sivana, Sivale, instituições de ensino superior (Unespar, UTFPR, FAP e Facnopar) e Associação de Empresas de Micro e Pequeno Porte e Empreendedores Individuais de Apucarana (AMPEC). “ “É um órgão que auxilia o prefeito na proposição de políticas públicas e em ações que fomentem o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico do Município”, frisa Edson Estrope, presidente do comitê e secretário municipal de Indústria, Comércio e Emprego.

De acordo com Tiago Cunha, consultor do Sebrae, o programa avalia vários critérios, entre os quais o incentivo à inovação, acesso ao crédito, funcionamento do Banco Fomento e Sala do Empreendedor, desburocratização do processo de abertura de empresas e o acesso a novos mercados como o Programa Compras Públicas que é desenvolvido em Apucarana. “O selo é um reconhecimento aos municípios que atingem os critérios do Índice de Desenvolvimento Municipal, criando um ambiente de negócios e fomentando o empreendedorismo”, completa Cunha.

Siga o TNOnline no Google News