Apucarana recebe R$ 5,5 milhões do Estado para revitalizar ruas

Parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Apucarana vai viabilizar investimentos de R$ 5,53 milhões para projetos de revitalização urbana na cidade. São R$ 3,3 milhões liberados pelo governo estadual, por meio da Secretaria das Cidades (SECID), recursos do Programa de Transferência Voluntária. Somadas as contrapartidas municipais, o montante possibilitará o recapeamento de 107.503,84 metros quadrados de diversas ruas e avenidas.

O edital encaminhado à prefeitura autoriza a homologação de contrato para o início imediato das obras. De acordo o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel, a autorização atende diretriz municipalista do governo estadual para responder demandas que mudam a vida cidadão.

“Apoiar as prefeituras significa levar melhorias onde há as maiores necessidades”, disse Pimentel. A Secid, por orientação do governador Ratinho Junior, trabalha para fortalecer os municípios e, assim, levar mais qualidade para o dia a dia das pessoas. Esses projetos farão a diferença para os moradores de Apucarana”, afirmou.

A prefeitura executará dois projetos de recapeamento asfáltico. No primeiro, serão R$ 2,86 milhões, sendo R$ 1,76 milhão do Programa de Transferência Voluntária da Secid e R$ 1,10 milhão da contrapartida municipal.

Serão recuperados 57.282,38 metros quadrados de pavimentos das vias Noboru Fukushima (entre Roberto da Silveira e Gastão Vidigal); Avenida Iguaçu (entre Noboru Fukushima e Corifeu de Azevedo Marques), Irmã Eleotéria (entre Capivari e Guarapuava); Doutor Nagib Daher (entre Guarapuava e Doutor Oswaldo Cruz); Doutor Nagig Daher (entre Clóvis da Fonseca e Manoel Horta).

Também abrange a Rua Guarapuava (entre Gastão Vidigal e Ítalo Fontanini); Pio XII (entre Desembargador Clotário Portugal e Elisa Silvério); Doutor Oswaldo Cruz (entre Desembargador Clotário Portugal e a Faixa de Domínio da Linha Férrea); Desembargador Clotário Portugal (entre Osório Ribas de Paula e Coronel Luiz José dos Santos); Avenida Doutor Munhoz da Rocha (entre Miguel Simeão e a Avenida Paraná); Ponta Grossa (entre Clóvis da Fonseca e Manoel Horta); e Professor João Cândido Ferreira (entre Doutor Nagib Daher e a Praça Rui Barbosa).

Na outra linha de ação o investimento será de R$ 2,66 milhões. Desses, R$ 1,63 milhão do Programa de Transferência Voluntária e R$ 1 milhão em contrapartida municipal para o recapeamento de 50.221,46 metros quadrados.

A obra abrangerá as vias Finlância (entre Ouro Branco e Severino Cerutti); Rússia (entre Ouro Branco e Severino Cerutti); Pedro Álvares Cabral (entre Topázio e Silva Jardim); Padre José Canale (entre Ouro Branco e Pérola); Pio X (entre Adão Kanilevski e Ouro Branco); Piratininga (entre Carlos Cavalcanti e Emiliano Perneta); Presidente Getúlio Vargas (entre Carlos Cavalcanti e Fernando Pereira); Rafael Sopile (entre São Simeão e São Clemente); Mato Grosso (entre a Avenida Central do Paraná e a Rua Fernando Pereira); Marcílio Dias (entre as Avenidas Aviação e Maria Herbela Reis) e José Maria Pinto (entre a Avenida Santos Dumont e a Faixa de Domínio da Linha Férrea).

Nos dois casos, os projetos incluem a aplicação do revestimento, serviços de urbanização e a implantação de nova sinalização de trânsito.

MAIS OBRAS – A parceria entre a Secid e a Prefeitura de Apucarana viabiliza outras obras, além desses dois projetos de recapeamento asfáltico. Atualmente, há outros quatro projetos em andamento. Três deles são por Transferência Voluntária e contemplam a implantação de duas praças do Projeto Meu Campinho (R$ 572,18 mil, com 25% executados; e R$ 474,59 mil, com 33% já implantado); e um Centro de Convivência (R$ 2,24 milhões) em processo licitatório.

Há, ainda, outro projeto de pavimentação (R$ 10,44 milhões), viabilizado pelo Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM), recém-iniciado, com 13% já concluído.

