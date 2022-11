Apucarana recebe professor português referência mundial em educação

Da Redação

Um dos grandes nomes da educação mundial estará em Apucarana na próxima terça-feira (22), às 19h30. O português José Pacheco será atração da abertura do IV Congresso de Licenciaturas (Coli), que vai acontecer no campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar).

José Pacheco é considerado uma referência internacional em educação inclusiva e de práticas pedagógicas inovadoras. Nascido em 1951, na cidade do Porto, ele assumiu a Escola da Ponte em 1976 e implantou um sistema de ensino considerado inovador. Ao mesmo tempo em que chama atenção em todo mundo, também gera polêmica.

José Pacheco acabou com o modelo de séries e criou uma escola inclusiva, com foco no compartilhamento de informações. Não há salas de aula ou disciplinas. Os próprios alunos se organizam para estudar e pesquisar temas do seu interesse e depois compartilham com os colegas, sob supervisão dos professores.

O português fará a abertura do evento, que será realizado no Auditório Gralha Azul. A professora Neluana Leuz de Oliveira Ferragini, coordenadora do curso de Letras/Português da Unespar de Apucarana, afirma que a palestra será gratuita e aberta ao público em geral.

“Queremos abrir essa oportunidade para todos e não apenas para os participantes do congresso”, explica. Segundo a professora, José Pacheco é uma grande referência para todos os educadores e sua experiência em Portugal é uma oportunidade para que os professores da região possam conhecer e reavaliar a própria atuação em sala de aula. “O olhar dele é inovador. Embora cause polêmica, a visão dele quebra padrões de forma positiva, porque incentiva a autonomia e a solidariedade entre os estudantes”, explica.

O Congresso de Licenciaturas será realizado nesta edição em parceria com a Universidade Tecnológica do Paraná (UTFPR) e Universidade Federal do Paraná (UFPR). O evento é voltado para professores do ensino básico e do ensino superior, estudantes e pesquisadores. O tema em debate será “Educação para transformação: perspectivas críticas em tempos de resistência”. A programação prevê palestras e minicursos entre 22 e 25 de novembro.

