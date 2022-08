Apucarana recebe presidente do TRE-PR nesta quinta-feira (25)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Presidente do TRE-PR, desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, estará em Apucarana nesta quinta-feira (25). Ele fará a abertura oficial do 16º Encontro Regional de Combate à Desinformação e Fomento à Inteligência e à Segurança do Processo Eleitoral e das Urnas Eletrônicas (Encosegue), que acontece no Auditório Gralha Azul da Unespar a partir das 9 horas.

continua após publicidade .

O encontro vai apresentar painéis sobre a urna eletrônica, as metas da Justiça Eleitoral e a campanha de incentivo às mesárias e mesários voluntários. Além de Apucarana, participam servidores da Justiça Eleitoral de vários municípios da região, além de autoridades públicas e representantes da imprensa.

Também participam da reunião autoridades, imprensa, servidoras e servidores da Justiça Eleitoral de Manoel Ribas, Grandes Rios, Faxinal, São João do Ivaí, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Porecatu, Jaguapitã, Primeiro de Maio, Ortigueira, Marilândia do Sul, Sertanópolis e Bela Vista do Paraíso.

continua após publicidade .

Atendimento à imprensa

Na data, às 8h30, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, atende a imprensa da região, no mesmo local do ENCOSEGUE.

Polícia Militar

continua após publicidade .

Na quarta-feira (24), o desembargador Coimbra de Moura reúne-se com o 7º Batalhão de Polícia Militar em Cruzeiro do Oeste, na região noroeste.

Já na sexta-feira (26), a comitiva do TRE-PR tem encontro marcado com o 15º Batalhão de PM, em Rolândia.

Siga o TNOnline no Google News