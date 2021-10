Da Redação

Apucarana recebe prêmio de melhor saúde e educação do PR

Apucarana recebeu na noite desta quinta-feira (21), o prêmio de melhor saúde e educação do Paraná, durante o Prêmio Cidades Excelentes, em Curitiba. Dirigido pelo Instituto Áquila, em parceria com a Band, a solenidade de premiação aconteceu no Museu Oscar Niemeyer e contou com a presença do governador Ratinho Junior, além de secretários de Estado e prefeitos.

continua após publicidade .

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac e o vice-prefeito Paulo Vital acompanharam a divulgação dos resultados e comemoraram a premiação.

"Apucarana ganhou através dessa avaliação técnica de melhor saúde e educação do Paraná. Nessa pandemia, somo a melhor cidade em saúde do Paraná e numa avaliação geral, somos a segunda melhor cidade do estado. Agradecer a cada servidor e servidora batalhando, vereadores, dr Beto Preto, governador Ratinho Junior e a todos que acreditam nesta cidade maravilhosa. Viva Apucarana. Deus no comando e vamos em frente", disse Junior da Femac durante vídeo publicado em seu Facebook.

continua após publicidade .

A Band promove em todo o Brasil, o Prêmio Cidades Excelentes, que visa valorizar as boas práticas de gestão pública nas áreas de eficiência fiscal, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e desenvolvimento sócio econômico.

Assista ao vídeo: