Apucarana recebe prêmio de melhor gestão dos recursos da Educação do Paraná

A gestão dos recursos municipais destinados à Educação por parte da Prefeitura de Apucarana foi reconhecida nesta quarta-feira (14/10), pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), como a melhor do Estado entre os municípios com mais de 50 mil habitantes. O troféu de “Destaque da Educação 2025” foi recebido pelo prefeito Rodolfo Mota durante seminário, em Curitiba, em comemoração aos cinco anos de implantação do Programa de Avaliação das Contas Municipais de Governo (Progov). Ao todo, 30 boas práticas municipais, em oito áreas, de 28 prefeituras foram reconhecidas pelo Tribunal com base na avaliação do Progov relativo ao exercício de 2025.

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O prefeito Rodolfo Mota salientou que receber esse reconhecimento por parte de um órgão externo de fiscalização e controle da arrecadação e da aplicação dos recursos públicos é motivo de orgulho para Apucarana. “Essa premiação demonstra que a gestão está no caminho certo, com responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e transparência na gestão da Educação”, disse o prefeito.

Ele lembrou que o Município celebra os 25 anos da Educação Integral e também comemora a nota 7.4 no Ideb 2025, que colocou Apucarana em primeiro lugar entre os municípios paranaenses de médio porte nos anos iniciais do Ensino Fundamental. “Agora recebemos este reconhecimento do TCE-PR. São conquistas que caminham juntas e refletem o trabalho de muitas mãos, desde os professores, diretores e coordenadores e demais servidores envolvidos na gestão financeira da Autarquia Municipal de Educação”, pontua o prefeito, reforçando que o compromisso é de “continuar investindo bem os recursos públicos para garantir uma educação de qualidade”.

A secretária municipal de Educação, professora Ana Paula do Carmo Donato, também comemorou o reconhecimento. Segundo ela, o prêmio estadual demonstra que as ações colocadas em prática ao longo destes quase dois anos de gestão corroboram para a consolidação de uma educação pública pautada no planejamento, na responsabilidade e na qualidade da gestão. “A nota alcançada no ProGov, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conferindo a Apucarana a melhor gestão dos recursos na Educação reflete o compromisso da administração municipal com a execução das políticas públicas educacionais, o acompanhamento dos resultados e a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população”, diz a secretária.

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Ela afirma que se trata de uma conquista construída coletivamente, com o empenho das equipes técnicas, gestores escolares, professores e demais profissionais da educação. “Seguimos trabalhando para transformar o planejamento em ações concretas que garantam uma educação cada vez mais inclusiva, equitativa e de qualidade para nossas crianças”, afirmou professora Ana Paula do Carmo Donato.

O seminário

Com 1.200 participantes, entre gestores, servidores públicos municipais e agentes do controle social, o seminário Progov: Gestão que Transforma Políticas Públicas aconteceu nesta terça e quarta-feira (13 e 14 de outubro). Além do reconhecimento de gestões municipais com resultados de excelência, o evento visou promover a capacitação e a orientação técnica de gestores e servidores públicos, com a disseminação de conhecimentos e boas práticas, o intercâmbio de experiências e a apresentação e análise de resultados da gestão municipal.



